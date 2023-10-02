За день Украина выпустила 74 снаряда по ДНР

Как рассказал глава республики Денис Пушилин, со стороны расположений украинских войск по региону двадцать раз за день открыли огонь. Всего было выпущено 74 снаряда, из которых часть принадлежат реактивной артиллерии, часть ствольной, несколько снарядов оказались кассетными боеприпасами.

Обстрелы привели травмам у мирных жителей. Два человека получили ранения. В Донецке пострадал мужчина, его травмы средней тяжести, а в Макеевке – женщина лишилась обеих ног. Еще одна женщина получила травмы в Донецке из-за подрыва мины «Лепесток». Также Пушилин сообщил, что повреждения обнаружили в пяти жилых домах.