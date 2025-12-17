За длинные новогодние каникулы придется заплатить: сколько рабочих дней запланировали на 2026 год

Член комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб сообщила основные параметры производственного календаря на 2026 год. Об этом пишет РИА Новости.

Согласно заявлению, в наступающем году будет 247 рабочих дней. Количество выходных и праздничных дней составит 118. Если добавить к этому стандартный 28-дневный оплачиваемый отпуск, то совокупное время отдыха может достигнуть 146 дней.

Бессараб обратила внимание на особенности графика в конце и начале года. Так, 2025 год завершится рабочей неделей, состоящей всего из двух дней — 29 и 30 декабря. В свою очередь, новогодние праздники в 2026 году продлятся 12 дней — с 31 декабря по 11 января включительно.

Политик также уточнила, что в 2026 году не будет привычных длинных четырехдневных выходных в мае. Несмотря на это, общее количество дней для отдыха, по ее мнению, остается достаточным.

