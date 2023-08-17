«За этим следят правоохранительные органы»: в Госдуме не поддержали идею введения особого дресс-кода для туристов

Мэр Железноводска Евгений Бакулин заявил о введении дресс-кода для туристов с 2024 года. Теперь гостям будет запрещено покидать пляжи в купальниках и плавках. Такую инициативу нам прокомментировал зампред комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Александр Шолохов.

По мнению депутата, необходимости в подобных решениях и в их распространении на другие города и регионы на сегодняшний день нет. Исключением же являются некоторые регионы, где проживают определенные этнические и религиозные группы и где имеет место быть более строгое отношение ко внешнему виду человека. Причем, по словам парламентария, речь идет о безопасности самих отдыхающих.

«Там, где фиксируются стычки, драки, наверное, в дресс-коде есть необходимость, чтобы всем было комфортно», — признал депутат в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Что же касается повсеместного использования отдельных норм и ограничений для туристов, в этом Шолохов предлагает положиться на уже существующие законы об общественном порядке и его нарушении.

«В других регионах такой острой необходимости нет. Это элементарные правила приличия, культуры, и за этим следят правоохранительные органы. Мое мнение — на федеральном уровне потребности в таком дресс-коде нет, скорее культуру надо повышать», — отметил собеседник.

Ранее в Госдуме одобрили неофициальный дресс-код для школьников на ЕГЭ.