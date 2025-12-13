За гирлянду заставят пожалеть: штраф готовят всем владельцам домов

Украшение фасадов, окон и подъездов жилых домов новогодними гирляндами с нарушением правил пожарной безопасности может повлечь за собой административный штраф для граждан. Об этом сообщил член комиссии Общественной палаты РФ по экспертизе нормативных актов Евгений Машаров, пишут РИА Новости.

Согласно части 1 статьи 20.4 Кодекса об административных правонарушениях, такое нарушение может привести к штрафу в размере от 5 тыс. до 15 тыс. руб. Законодательство напрямую не запрещает размещение украшений на внешней стороне зданий. Однако работы, связанные с изменением конструкции фасада — сверление, установка кронштейнов — требуют обязательного согласования с управляющей организацией или товариществом собственников жилья.

Машаров рекомендовал гражданам получать письменное согласие на подобные действия. Это может послужить защитой в случае поступления жалоб от соседей. В качестве альтернативы он предложил размещать гирлянды внутри окон или на балконах, что не требует согласований.

Поводом для составления протокола и наложения штрафа сотрудниками МЧС может стать использование гирлянд, не предназначенных для эксплуатации на улице, а также установка украшений без необходимых разрешений, если на это поступила жалоба.

