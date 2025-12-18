За кулисами больниц: Минздрав готовит новое решение для медицинского персонала

Глава Минздрава Михаил Мурашко представил план следующего этапа реформы оплаты труда в здравоохранении, ключевые изменения которой запланированы на 2026 год. Цель — создать единую и прозрачную систему начисления заработной платы для всех медицинских работников страны, пишет vologda-poisk.ru.

Новая система станет логическим продолжением изменений, вступивших в силу с апреля 2024 года, когда по решению президента доля оклада в доходе медиков была законодательно закреплена на уровне не менее 50%. Следующий шаг — полномасштабное внедрение разработанных механизмов, которые сейчас проходят тестирование. Для анализа последствий перехода используется специальная цифровая система, позволяющая заранее оценить влияние нововведений на доход каждого конкретного сотрудника и обеспечить плавный переход.

Параллельно с зарплатной реформой продолжается реализация социальных программ поддержки кадров. По данным ведомства, с 2021 года почти 180 тысяч медработников смогли улучшить свои жилищные условия благодаря региональным мерам: предоставлению служебного жилья, льготной ипотеке и компенсациям. Особое внимание этим программам уделяется на Дальнем Востоке и в новых регионах РФ для решения проблемы кадрового дефицита.

Отдельно министр затронул тему обязательной периодической аккредитации, которую медики должны проходить каждые пять лет. С 2021 года работу ведут два федеральных аккредитационно-методических центра. На сегодняшний день процедуру прошли около 4 млн специалистов, однако некоторые сталкиваются с ограничениями из-за проблем с документами или вопросами к квалификации. Для ускорения процесса комиссии заседают еженедельно.

Ранее сообщалось, что в Государственной думе РФ предложили выплачивать многодетным женщинам пособие в размере МРОТ.