За кулисами кошачьих конкурсов: кто стал самой красивой кошкой в Москве

По информации владелицы, абиссинский кот по кличке Дарлен Флер Далмор Блэк, признанный самой красивой кошкой в мире по итогам 2025 года, может принять участие в выставке в Москве. Об этом РИА Новости рассказала его хозяйка.

Событие под названием «Золотая лапа» запланировано на февраль и будет проходить в Гостином дворе. В настоящее время животное находится в состоянии покоя после завершения активной выставочной деятельности. Кот стал обладателем титула, набрав более 19,7 тыс. баллов в рейтинге Всемирной федерации кошек.

Второе место в данном рейтинге заняла шотландская вислоухая кошка из Таиланда с результатом в 18,5 тыс. баллов.

