За лето ЦЦПК перевезла почти 140 миллионов пассажиров

Наиболее востребованной станцией стал Ярославский вокзал, с которого отправились более 6,1 миллиона человек. Наиболее популярное направление — Ярославское с 26 миллионами пассажиров за лето. Далее по популярности следуют Казанское (21 млн) и Горьковское (15 млн).

Максимальный рост пассажиропотока показала станция Аминьевская — там за лето было принято и отправлено почти 800 тысяч пассажиров. Также выросла востребованность Нижегородской и Кунцевской станций. Это связано с открытием Большой кольцевой линии и с тем, что, благодаря развитию транспортной сети, у пассажиров ЦППК появляется больше возможностей выстроить удобные маршруты с пересадками на различные виды транспорта.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье прошел розыгрыш Кубка губернатора по шахматам.