В Москве около 500 поклонников Паши Техника пришли на прощание с ним

В Москве началась церемония прощания с рэпером Павлом Ивлевым, более известным как Паша Техник. Кадры с места траурного мероприятия опубликовал телеграм-канал SHOT.

Отмечается, что попрощаться с рэп-исполнителем в храм Петра и Павла в Лефортово пришли по меньшей мере 500 человек. Среди пришедших в основном молодые фанаты, многие из которых не достигли 18-летнего возраста. Как пишет SHOT, у гроба рэпера находилась его мать.

Паша Техник умер 4 апреля в одной из больниц Таиланда, куда попал после отравления запрещенными веществами. После одной из вечеринок ему стало плохо, а позже он впал в кому. Тело рэпера несколько дней готовили к транспортировке в Россию.

Техник родился 1 июля 1984 года в Москве. Он был лидером и одним из основателей рэп-группы Kunteynir, а после ее распада в 2016 году продолжил карьеру в качестве солиста.

Рэпер прославился своим эпатажным поведением и провокационным стилем, характерным обилием нецензурной лексики. Основные темы его творчества включали наркоманию, национализм и черный юмор.

Паша Техник считается одним из самых заметных рэперов в российском хип-хоп-андеграунде. С конца 2010-х годов он приобрел широкую медийную популярность, участвуя в различных интернет-шоу, фразы из которых стали вирусными мемами.

Ранее бывшая супруга Паши Техника Ева Карицкая сообщила, что в доме экс-супруга в Таиланде обнаружили окровавленный матрас.