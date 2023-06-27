«За месяц похудел на четыре кг»: видновские врачи обнаружили редкие патологии у двух детей

В Подмосковье стали чаще диагностировать редкие неизлечимые аутоиммунные заболевания у детей. Об этом сообщает пресс-служба Видновской районной клинической больницы.

По словам педиатра ВРКБ Натальи Шевчук, за последние два месяца в ее медучреждение поступило двое подростков с выраженной симптоматикой заболеваний кишечника.

«Ребенок в возрасте 16 лет за месяц похудел на четыре кг, у него полностью отсутствовал аппетит, наблюдались боли в животе и выраженная перистальтика, то есть волнообразное сокращение стенок кишечника, но без нарушения стула», — поделилась врач с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Специалисты провели обследования по месту жительства, после чего заподозрили редкую патологию кишечника — болезнь Крона. Это неизлечимый недуг, который может перейти в длительную ремиссию, если соблюдать диету и не провоцировать его развитие различными инфекциями и приемом препаратов. По словам врача, частота заболевания среди детей составляет всего один процент.

«В комплексе проведены температурные и инструментальные обследования и выставлен диагноз воспалительного заболевания кишечника с дальнейшими рекомендациями. Назначено лечение, на фоне которого ребенку стало гораздо лучше, у него снова появился аппетит, пропали боли в животе», — отметила педиатр.

По словам собеседницы, для дальнейшего лечения пациента направили к гастроэнтерологу.

«За последние два месяца это уже второй случай. Был еще один подросток 16 лет. В течении двух лет у него постоянно был мягкий стул, и родители спустя такое время решили все же обратиться к нам», —добавила Шевчук.

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