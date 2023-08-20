За несколько часов до смерти: в сети появилось последнее фото погибшей год назад Дарьи Дугиной

Фотография сделана знакомыми политолога на фестивале «Традиция» в подмосковной усадьбе Захарово. Отмечается, что спустя час с лишним после Дугина покинет фестиваль и поедет домой.

На фото отец Дарьи Дугиной, философ Александр Дугин, а также певица Саша Макарова.

Напомним, сегодня исполнился год со дня террористического акта, совершенного украинскими диверсантами в Подмосковье. Тогда 20 августа 2022 года в Одинцовском районе в ходе подрыва автомобиля была убита политолог Дарья Дугина.

Ранее сопредседатель партии «Справедливая Россия - За Правду» Захар Прилепин призвал установить Дугиной памятник в центре Киева.