За ночь 10 кур: снежная зима довела лису до куриного разбоя под Зарайском

Жительница и владелица семейной фермы «Кемпинг Ранчо» Виктория Алексеева в деревне Чирьяково под Зарайском лишилась всего поголовья кур после серии дерзких налетов рыжей хищницы. Как пишет REGIONS , лиса, прозванная в соцсетях «террористкой», действовала по законам криминального жанра: сначала ударная ночная вылазка, затем методичное добивание оставшихся.

Как выяснилось, зверь проникал в курятник нестандартным способом. Воспользовавшись аномально высокими сугробами, лиса запрыгивала прямо на крышу, находила слабое место и спускалась внутрь. Первая ночь выдалась кровавой: десять кур унесено, еще три задушены и брошены. Следующие визиты хищница превратила в планомерное истребление, забирая птицу по одной. Когда кур не осталось, визиты прекратились.

«Первый раз лиса пришла и за ночь утащила 10 кур, в три задушенные оставила. Потом ходила и забирала их по одной. Но это ночью. А днем просто на разведку приходила, но не к нам», — рассказала Виктория.

Вместо привычного требования наказать виновных фермеры встали на защиту четвероногой преступницы. Хозяйка ранчо уверена: виновата не лиса, а погода. Охотники подтверждают — снежный покров в этом году перекрыл лесным обитателям доступ к мышам и полевкам. Хищники вынуждены осваивать навыки домашнего грабежа.

«Мы тут уже пятый год живем, раньше она никого не таскала. Никуда не обращались, она же тоже кушать хочет», — поделилась Виктория.

В Московской области охота на лис открыта, и в окрестностях Чирьяково сейчас ведется патрулирование. В лесу добывать рыжую можно по специальным путевкам, но в самом населенном пункте стрелять запрещено. Пока охотники выслеживают добычу, на ферме подсчитывают убытки и признают: война проиграна. Курятник опустел, а его обитательница с полным пониманием отпустила воришке грехи — зима выдалась слишком тяжелой для всех.

