За пять лет до залысин: в России создали программу, предсказывающую облысение

Почему у одних к 70 годам густая шевелюра, а другие уже после 40 начинают отчаянно искать шапку поглубже? Научный ответ на этот вопрос давно известен: виноваты гены, гормоны и образ жизни. Как пишет KP.RU , теперь российские ученые пошли дальше и создали инструмент, который способен предсказать проблему задолго до того, как она станет заметна невооруженным глазом.

В Перми запатентовали первую в России программу, прогнозирующую возрастное выпадение волос. Разработка принадлежит ученым Пермского государственного медуниверситета им. академика Вагнера и Пермского Политеха. Нейросеть изучит пациента в комплексе: наследственность, вредные привычки, хронические болячки и даже скорость кровоснабжения кожи головы.

Как поясняют авторы проекта, роковой момент, когда человек замечает поредевшие пряди, — это уже финал долгого процесса. На самом деле волосы начинают сдавать позиции лет за 5–10 до того, как поредевшая прическа становится заметна в зеркале. Классический осмотр у трихолога часто фиксирует проблему, когда она уже развилась, и часть фолликулов спасти сложно. Полностью остановить процесс, увы, не выйдет, но его можно замедлить, отодвинув неприятные последствия на годы, а то и на десятилетия.

В основу диагностического алгоритма легли данные масштабных исследований, в которых приняли участие здоровые добровольцы в возрасте от 21 до 86 лет. Ученым удалось зафиксировать эталонный темп возрастных изменений волос. Однако, как подчеркнул доцент кафедры анатомии ПГМУ имени академика Е.А. Вагнера Анатолий Баландин, система анализирует не только текущее состояние, но и генетику, образ жизни, а также историю болезней. Если волосы стареют быстрее установленной нормы, это сигнализирует о риске развития алопеции.

Программа не просто анализирует жалобы пациента, а работает с конкретными лабораторными замерами. Врач вводит данные в систему, и алгоритм выдает математически обоснованный вердикт: насколько высока вероятность возрастной алопеции именно у этого человека.

«На основе всех введенных данных программа рассчитывает индивидуальный риск. Это позволяет не гадать, а точно понять, насколько вероятно развитие возрастной алопеции. Врач получает объективный, количественно обоснованный прогноз. Это позволяет действовать на опережение, назначать персонализированные профилактические меры уже сегодня», — объясняет Владислав Никитин, доцент Пермского политеха, кандидат физико-математических наук.

Новинка предназначена для трихологов и дерматологов. Чтобы заглянуть в будущее волос пациента, доктору понадобятся лишь стандартный трихоскоп и компьютер с установленной программой. Разработка уже получила патент и в скором времени может стать обязательным инструментом в клиниках, работающих с проблемами старения.

