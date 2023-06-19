За пять лет в Подмосковье решили проблему более, чем пяти тысяч объектов самостроя, аварийных и недостроенных зданий

За период с 2017 года в Московской области удалось ликвидировать 5275 самовольных, недостроенных и аварийных объектов, из них 2937 объектов снесли, еще 2338 достроили и привели в порядок. Вопрос обсуждался на совещании губернатора Андрея Воробьева с правительством Подмосковья и главами муниципалитетов.

О работе в этом направлении рассказал министр Правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко. Он отметил, что сейчас решается вопрос по 3461 объекту, 639 из которых находятся в центре городов и населенных пунктов.

«За 5 месяцев 2023 года ликвидировали 386 объектов, план на 2023 год — 1700», — отметил министр.

Среди лидеров по ликвидации проблемных строений — Ступино, Раменский, Одинцово, Сергиев Посад, Балашиха.

Большинство таких объектов находятся в частной собственности, таких более 2,5 тыс. Некоторые строения находятся в федеральной, муниципальной, областной собственности, строились на средства дольщиков или относятся к бесхозяйным.

Ранее губернатор отметил, что нужно привлекать инвесторов в экономику Подмосковья.