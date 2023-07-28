За последние десять лет в Подмосковье снизилась заболеваемость жителей гепатитом С

Сегодня в Подмосковье отмечают Всемирный день борьбы с гепатитом. На сегодняшний день заболеваемость гепатитом С в регионе составляет 7,8 случаев на 100 тысяч человек. Об этом сообщили в региональном Министерстве здравоохранения.

Отмечается, что снизить показатель заболеваемости удалось благодаря широкому охвату скринингов, повышению доступности терапии, развитию сети учреждений, в которой оказывается медицинская помощь подобным пациентам.

На сегодняшний день пациенты с гепатитом С могут получить лечение в семнадцати больницах региона на местах под руководством головного Центра в МОНИКИ. Кроме того, активно реализован механизм телемедицинских консультаций. Таким образом, пациенту больше не требуется ехать в МОНИКИ для подтверждения диагноза и получения консультаций врача. Московская область стала первым регионом РФ, где внедрили подобную практику.

«На сегодняшний день при соблюдении терапии выздоровление наступает за 8-12 недель в 99% случаев. Все меры, которые мы предпринимаем, позволяют Московской области быть лидером в лечении вирусных гепатитов в России», — рассказал главный гепатолог региона Павел Богомолов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье постоянно совершенствуются меры поддержки врачей.