За участие в беспорядках в Махачкале задержаны 83 человека

Сразу 83 человека задержаны в Республике Дагестан после начавшихся в Махачкале беспорядков. Об этом сообщает РИА Новости , ссылаясь на официальные данные полиции вечером 30 октября.

При этом, сами следственные действия и оперативные мероприятия еще продолжаются – сотрудники правоохранительных органов продолжают искать всех участников беспорядков. На данный момент уточняется, что задержаны 83 человека, проведено больше 50 обысков.

На данный момент оперативная обстановка находится под контролем правоохранителей, и сейчас все попытки дестабилизировать обстановку в регионе будут жестко пресекаться.