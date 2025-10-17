Забег на выживание: как в Подмосковье завершились поиски беглой собаки-мрафонца Тоси

Пугливый пес, сбежавший от хозяев под Щелковом, был пойман волонтерами в Жуковском, преодолев за это время огромный путь. География его странствий впечатляет: животное отметилось в пяти крупных городских округах – Щелково, Ногинск, Балашиха, Люберцы и Раменское, пройдя через множество населенных пунктов.

Для координации поисков был создан специальный чат, объединивший почти 500 человек, которые в шутку назвали маршрут Тоси «туром по просторам Родины». Поймать пугливую путешественницу, избегавшую людей, удалось только с применением снотворного.

Сейчас собака уже пришла в себя и проходит осмотр у ветеринара. Предварительный осмотр показал, что, несмотря на долгое пребывание на улице, визуально Тося выглядит здоровой. То, что спустя три месяца домашняя хвостатая не получила травм, истощения и обезвоживания, стало настоящим чудом.

Ранее сообщалось, что волонтеры в Подмосковье три месяца разыскивают якутскую собаку Тосю.