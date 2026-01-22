«Забил до смерти и скрылся»: охранника ТЦ в Петербурге объявили в розыск после гибели 24-летнего россиянина

В Санкт-Петербурге правоохранительные органы расследуют обстоятельства смерти молодого человека после задержания в местном торговом центре (ТЦ). Один из охранников, участвовавших в инциденте, скрылся. Его объявили в розыск, сообщили в полиции.

По предварительной информации, конфликт произошел между 24-летним посетителем, подозреваемым в краже, и сотрудниками частной охраны. Во время столкновения, переросшего в драку, молодой человек применил газовый баллончик и распылил его в сторону охранников.

После задержания состояние мужчины ухудшилось. Его доставили в больницу, где он позже скончался. Материалы дела направили в следственные органы для принятия процессуального решения.

В ходе оперативных мероприятий по горячим следам задержали трех участников конфликта: двух сотрудников охранной организации 64 и 19 лет, а также 18-летнего работника клининговой службы. Расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что суд арестовал подозреваемого в убийстве на автобусной остановке в Электростали.