Забивший соседского кота до смерти туляк отделался штрафом

Пенсионер, который жестоко избил до смерти соседского черного кота, был признан виновным в жестоком обращении с животным. Как сообщают Тульские известия , мужчину оштрафовали.

Инцидент случился 24 июня прошлого года. Пожилой житель СНТ «Политехник» оставил на столе еду, а позже обнаружил, как ее с аппетитом поедает соседский кот. Это взбесило 71-летнего дачника: он схватил зверя и стал избивать, пока тот не перестал двигаться и дышать.

Суд признал агрессора виновным в жестоком обращении с животными и постановил выплатить штраф в размере 15 тысяч рублей. Приговор пока не вступил в силу.

Мужчина до этого случая не был судим и не проявлял агрессии к животным. По какой причине он сорвался неизвестно, но вряд ли такой исход залечит раны соседей после потери любимца.

Ранее сообщалось, что соседи дома в Москве пожаловались на квартиру с десятками запертых кошек.