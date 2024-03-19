Заблокированные на руднике в Приамурье шахтеры находятся на глубине 120 метров

Более 10 человек застряли на руднике «Пионер» в Амурской области после обрушения породы. Связи с ними до сих пор нет. Как пояснили в СК по регион у RT , горняки в настоящее время могут находиться на глубине 120 метров.

Спасательная операция на горно-гидрометаллургическом комбинате продолжается. Экстренные службы работают на месте с момента ЧП. По предварительным данным, заложниками шахты после обрушения породы оказались 13 человек.

Следователи отметили, что попытки добраться до людей осложняются тем, что они могут находиться слишком глубоко, приблизительно вниз на 120 метров. К тому же, на месте обрушилось большое количество породы и стали стекать грунтовые воды. Последние в ходе спасательной операции откачивают.

Ранее сообщалось, что на место ЧП к шахте Амурской области прибыл вертолет МЧС.