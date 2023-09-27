Солдат с позывным Татарин сражается в Донбассе уже девять лет. Житель ДНР хорошо помнит, как начинались бои с ВСУ, и отмечает, что поначалу отношения между враждующими сторонами были едва ли не дружеские.

Будучи на одной из позиций, Татарин даже не сразу понял, что там есть украинские пленные.

«Они ели с нами в одной столовой в одно время и спокойно ходили по территории расположения. Были офицер и трое срочников: они заблудились и выехали на наш блокпост. Я был свидетелем, как замкомандира батальона звонил родителям этих солдат. Он хотел дать им пообщаться, но как только представился, на него вывалился поток мата и проклятий», — рассказывает боец журналисту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

В 2014 году противники еще знали друг друга в лицо. Тогда еще не было столько дронов и активной артиллерии, продолжает Татарин. На другой позиции была даже телефонная связь с ВСУшниками, которые стояли напротив ополченцев.

«Однажды наша группа нарвалась на секрет противника (засадную группу — Прим. ред.). Там были наши убитые и раненые, но забрать их не было никакой возможности. Тогда созвонились с украинским командиром. Оказались пацаны понимающие. Мы пообещали, что пойдем «без фокусов», и те реально позволили забрать наших», — отмечает Татарин.

По словам нашего собеседника, были поблажки и в противоположную сторону. До начала СВО считалось нормальным захватить позицию ВСУ и дать людям уйти с собственными автоматами в руках, оставив только технику. Но позже ситуация поменялась.

«Тербаты начали такое пресекать: за солдатами или среди них стали ходить нацисты. Они играли роль заградотрядов. А за звонок сепаратистам можно было загреметь в застенки СБУ, и после этого сражаться мы стали намного ожесточеннее», — резюмирует солдат.

Ранее мы писали, как ополченец не сдержал обещание и казнит себя уже несколько лет.