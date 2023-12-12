Заболеваемость алкоголизмом снизилась в Московской области

В Подмосковье зафиксировали снижение случаев заболеваемости алкоголизмом. Об этом сообщили в областном Минздраве.

В ведомстве уточнили, что работу по профилактике и лечению данного заболевания в основном выполняют сотрудники Московского областного клинического наркологического диспансера (МОКНД).

«Благодаря целому комплексу мероприятий, нам удалось снизить заболеваемость алкоголизмом в регионе. Данный показатель за 10 месяцев 2023 года сократился на 6,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — рассказал главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава региона, главный врач МОКНД Виталий Холдин.

Жителям Подмосковья оказывают как амбулаторную, так и стационарную наркологическую помощь. Помимо этого, предусмотрены лечение и медицинская реабилитация пациентов наркологического профиля. Проверить, есть ли у вас или у ваших проблемы с алкоголем, можно здесь.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев навестил участников СВО в реабилитационном центре под Солнечногорском.