Заболеваемость алкоголизмом снизилась в Московской области

В Подмосковье зафиксировали снижение заболеваемости алкоголизмом. Об этом во Всемирный день трезвости и борьбы с алкоголизмом рассказал главный внештатный психиатр-нарколог областного Минздрава Виталий Холдин.

По его словам, такая динамика наблюдается последние несколько лет.

«Так, заболеваемость алкоголизмом в 2022 году по сравнению с 2020 годом снизилась на 5%. И на те же 5% снизилась она в 2023 году по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — сказал врач.

По его словам, такая тенденция прослеживается как среди взрослого населения, так и среди подростков. Этому, в том числе, способствует слаженная профилактическая работа наркологической службы со студентами, школьниками, а также их родителями, отметил Холдин.

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