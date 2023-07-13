«Забота о себе»: организатор «Летних снов» рассказала о тематике фестиваля

В городе Шатура Московской области 5 августа на территории парка имени Гагарина состоится фестиваль «Летние сны». Он проводится с 2018 года, в этот раз гостей будут удивлять тематикой моря. Один из организаторов мероприятия — Мария Савина — рассказала об участниках фестиваля.

По ее словам, на «Летних снах» много внимания будет обращено на тему заботы о себе. Так, на фестиваль приглашены эксперты, которые научат гостей расслабляться и находить время для собственных нужд.

«На фестивале будут зоны для йоги и пилатеса, медитации и стояния на гвоздях. Также состоится лекция про ароматерапию, приедет врач диетолог-эндокринолог, который расскажет, как восставить питание. Кроме того, будет выступать девушка, профессионал по грудному вскармливанию» — отметила Савина в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

О том, каких мастеров гости фестиваля встретят на дизайн-маркете, читайте здесь.