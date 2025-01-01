«Забрала папу с собой»: женщина утратила почти всех родных за 40 дней

37-летняя женщина из Свердловской области пережила череду трагедий, потеряв почти всех близких за 40 дней, сообщил портал KP.RU. Сначала в автокатастрофе погибла ее дочь вместе с женихом, а спустя несколько дней скончался ее муж Максим, которому также было 37 лет. Он умер от осложнений тяжелого заболевания.

Женщина уверена, что дочь «забрала» отца с собой. Мужчина два года боролся с онкологией, и семья надеялась на его выздоровление.

Его смерть наступила спустя 40 дней после аварии, в которой погибла их 18-летняя дочь Мария. Трагедия произошла 14 ноября, когда девушка находилась в автомобиле Kia, управляемом ее 19-летним женихом Сергеем.

Правоохранительные органы продолжают расследование обстоятельств ДТП. Известно, что легковой автомобиль столкнулся с «Газелью» по неизвестным причинам, и удар был настолько сильным, что никто из пассажиров иномарки не выжил.

Смерть дочери стала шоком для всех, ее похоронили на кладбище «Медное», где вскоре состоялись и похороны ее отца.

Ранее сообщалось, что в Калининском районе Тверской области были обнаружены тела четырех погибших детей.