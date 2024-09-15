Забравшуюся на дерево норку спасли в центре Москвы

Сотрудники пресс-службы департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы рассказали в беседе с РИА Новости забавный случай, что приключился в центре столицы в воскресенье, 15 сентября. В одном из дворов на Марксистской улице местные жители заметили забравшуюся на дерево норку.

Сообщается, что сидевшее печально пушное животное на высоте 5-6 метров, которое не могло спуститься само на землю, заметил гулявший во дворе мальчик. Он и позвал на помощь взрослых, а те — спасателей. Сейчас норка находится у специалистов департамента природопользования Москвы. Скорее всего, она сбежала от своих частных хозяев.

«Норка у наших специалистов. Информации о хозяевах нет. Состояние нормальное», — рассказали в ведомстве.

Сообщается, что после осмотра норку планируется отпустить на волю в ее привычную среду обитания, либо отправить в зоопарк.

Ранее мы писали, что черная кошка отказалась перебегать дорогу президенту РФ Владимиру Путину и попала на видео.