Забудьте о спортзале: главный секрет здоровья оказался приятным и легким

Научный сотрудник и исследователь National Geographic Дэн Бюттнер, специализирующийся на изучении зон долголетия по всему миру, обратил внимание на одну из ключевых привычек жителей Греции, известной высокой продолжительностью жизни. Об этом пишет Лента.ру.

По его словам, регулярный послеобеденный сон является не просто культурной традицией, а научно обоснованным методом улучшения здоровья. Бюттнер подчеркивает, что наиболее эффективные практики для продления жизни — те, которые одновременно повышают ее качество и приносят удовольствие, и сиеста идеально соответствует этому критерию. Этот приятный ритул получил подтверждение в медицинских исследованиях.

Данные показывают, что даже короткий 20-минутный дневной сон, практикуемый около пяти раз в неделю, способен существенно снизить — примерно на треть — риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

