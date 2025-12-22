Забыл про 100 биткоинов на 15 лет и обогатился в 2025-м году почти на $9 млн
Мужчина нашел флешку со 100 биткоинами, купленными в 2009 году, и разбогател
Фото: [Подмосковье сегодня/Сгенерировано нейросетью]
Иногда самые неожиданные находки могут кардинально изменить жизнь. Так произошло с мужчиной, который спустя 15 лет обнаружил старую флешку, на которой хранилась целое состояние в криптовалюте.
В 2009 году, на самом старте истории биткоина, мужчина приобрел 100 биткоинов (BTC). На тот момент криптовалюта только начинала свой путь, и ее стоимость была крайне низкой. Он записал свои ключи доступа на обычную USB-флешку (так называемый «холодный кошелек») и со временем полностью забыл о своем приобретении, считая его потерянным.
Недавно, перебирая старые вещи, мужчина наткнулся на ту самую флешку. Проверив ее содержимое, он с изумлением обнаружил, что 100 биткоинов все еще на месте.
За прошедшие полтора десятилетия курс первой криптовалюты вырос астрономически. По текущему курсу эта находка оценивается примерно в 710 млн руб. (почти $9 млн)
Эта история — настоящая мечта любого криптоинвестора и яркая иллюстрация феномена «потерянных биткоинов». По разным оценкам, миллионы BTC навсегда утрачены на забытых кошельках и недоступных носителях.
Ранее сообщалось, что цифровой рубль станет третьей формой национальной валюты наряду с наличными и безналичными деньгами в России.