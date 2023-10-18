Забыл убрать кузов, въехал в путепровод: самосвал встал на дыбы на Витебском проспекте Петербурга

Водитель самосвала в Санкт-Петербурге попал сегодня вечером на Витебском проспекте в довольно неудобное положение и - оказался на высоте в прямом смысле слова.

В соцсетях появилось видео курьеза. Сообщается, что водитель самосвала забыл сложить кузов и от правился так на городские дороги. Однако долго так кататься ему было не суждено. На Витебском проспекте автомобиль попросту застрял, упершись кузовом в путепровод, проходивший над дорогой.

В итоге большегруз встал на дыбы, а незадачливый водитель оказался на высоте нескольких метров. В итоге снимать беднягу и возвращать самосвал в исходное положение пришлось вызванным на место ДТП спасателям.

Ранее сообщалось, что два человека погибли на остановке в Екатеринбурге из-за легкового автомобиля.