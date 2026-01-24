«Забыли закрыть дверь»: молодой страус сбежал с частной фермы под Петербургом

В Лужском районе Ленинградской области произошел необычный инцидент. Как сообщил телеканал «РЕН ТВ», с одной из частных ферм сбежал молодой страус.

Отмечается, что причиной побега стала простая невнимательность — дверь вольера случайно открыли и не забыли закрыть обратно.

Как рассказала хозяйка фермы, которая содержит небольшой зоопарк уже более 10 лет, страус вырвался на свободу около 21:00. На кадрах, сделанных очевидцами, видно, как крупная птица стоит посреди заснеженного поля, а женщина пытается ее поймать.

Несмотря на все усилия, вернуть беглеца назад удалось не сразу — поймали страуса только спустя семь часов.

Всего у женщины живут три страуса, но сбежал, по ее словам, только этот один — самый молодой и любопытный. Чтобы подобная ситуация больше не повторилась, хозяйка установила специальный доводчик на дверях вольера, который теперь автоматически закрывает ее, исключая человеческий фактор.

