Забытая технология: назван засекреченный гаджет для колена, о котором молчали хирурги

Новое масштабное исследование, проведенное под руководством доктора Мелани Холден из Лондонского университетского колледжа, предлагает пересмотреть стандартные протоколы помощи пациентам с остеоартритом коленного сустава. Ученые решили проверить, насколько значительно ношение шарнирных ортезов — устройств для разгрузки и стабилизации колена — может улучшить состояние больных в дополнение к базовой терапии, сообщает «Самара Онлайн 24».

В многоцентровом рандомизированном исследовании приняли участие 466 пациентов со средним возрастом 64 года. Все они получили стандартные рекомендации по лечебной физкультуре и брошюры с упражнениями. Однако половине участников дополнительно выдали шарнирные ортезы. Важным элементом методики стали специальные мотивационные беседы, призванные повысить приверженность пациентов к регулярному использованию устройств.

Результаты, опубликованные в авторитетном журнале The BMJ, показали статистически значимую разницу между группами через шесть месяцев наблюдений. Оценка по комплексной шкале KOOS-5 выявила улучшение функции сустава у тех, кто пользовался ортезами. Средняя скорректированная разница составила 3,39 балла. Наиболее впечатляющим оказалось влияние на болевой синдром: в этой категории преимущество группы с ортезами достигло 6,13 балла, что соответствует заметному клиническому эффекту и снижению болевых ощущений в повседневной жизни.

К двенадцатому месяцу разрыв между группами сократился, однако исследователи не зафиксировали никаких серьезных побочных реакций, связанных с длительным ношением ортезов.

