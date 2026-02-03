Забытый стаж в СССР грозит нищенской пенсией: как получить прибавку за работу в далеком 1990 году

Эксперт в области пенсионного права обратила внимание на критическую важность стажа, заработанного до 2002 года, для размера будущих выплат. Из-за смены законодательства расчет прав за этот период ведется не через баллы, а путем конвертации в условный пенсионный капитал с учетом особых правил, пишет « Прайм ».

Особенность в том, что при преобразовании учитываются не просто годы работы, но и социально значимые периоды, действовавшие в прежнем правовом поле: служба в армии, уход за детьми или инвалидами. Эти нестраховые этапы также трансформируются в расчетный капитал.

Ключевой момент — проведенная в 2010 году валоризация, которая на 10% увеличила этот условный капитал для всех, плюс добавила по 1% за каждый полный год стажа, приобретенного до 1991 года. Любая неточность в документах, подтверждающих стаж до 2002 года, ведет к безвозвратной потере и самих лет, и этой значительной денежной переоценки.

Специалисты настоятельно советуют за несколько лет до планируемого выхода на пенсию запросить в Социальном фонде детализированную выписку и провести тщательную сверку всех периодов с записями в трудовой книжке и иными сохранившимися документами.

