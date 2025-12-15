Забытый сувенир из Подмосковья неожиданно продали в Лондоне на торгах: цена не удивила

Деревянная миниатюра Успенской церкви, созданная когда-то на Наро-Фоминском леспромхозе, спустя десятилетия была продана в благотворительном магазине Лондона. Об этом стало известно REGIONS .

Необычную находку сделала местная жительница, увлекающаяся историей и коллекционированием винтажных вещей. На этикетке сувенира сохранилось название советского предприятия и цена, что сразу указало на его происхождение и возраст. В советском прошлом фигурка стоила чуть больше трех рублей, но на торгах она ушла за 1,49 фунта стерлингов (около 158 рублей по актуальном курсу).

По одной из версий, изделие могло попасть в Великобританию в 1980 году, когда Наро-Фоминск, как и другие подмосковные города, принимал иностранных туристов и делегации в рамках московской Олимпиады.

Таким образом, скромный сувенир, купленный как памятный подарок, совершил путешествие через границы и эпохи, превратившись из массового продукта в уникальный исторический артефакт.

Эта находка — не просто курьез, а материальное свидетельство целой эпохи советской сувенирной индустрии. Наро-Фоминский леспромхоз в послевоенные годы активно развивал художественные промыслы, используя местную древесину для создания миниатюр архитектурных памятников. Подобные изделия были популярны как у советских граждан, так и у иностранных гостей, выполняя роль своеобразных «деревянных дипломатов». Они представляли не только мастерство резчиков, но и культурное наследие регионов.

Успенская церковь в Наро-Фоминске, послужившая прообразом для миниатюры, является объектом культурного наследия, и ее деревянная копия стала носителем памяти о самом памятнике и о предприятии, которого уже не существует.

