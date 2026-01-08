Забытый святой рядом с Богородицей: 8 января вспоминают историю того, кто оберегал детство Христа

В четверг, 8 января, православные верующие отмечают праздник Собор Пресвятой Богородицы. Он совершается на следующий день после Рождества Христова, сообщает Царьград .

Богослужение этого дня посвящено прославлению Девы Марии, родившей Спасителя, а также памяти святых, непосредственно связанных с событием Рождества. В их числе — праведный Иосиф Обручник, считающийся хранителем девства Богородицы, и святой апостол Иаков, именуемый братом Господним по плоти.

Название «собор», что означает «собрание», указывает на общее чествование Богоматери и этих святых, составлявших ближайшее окружение Младенца Христа в первые дни Его земной жизни.

В этот день в православных храмах совершается особое молитвенное последование — молебен «Поможение родам», в котором верующие просят заступничества Пресвятой Богородицы о роженицах и младенцах.

