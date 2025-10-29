Зачем православные вспоминают родных именно в Дмитриевскую субботу

В православном календаре выделена Дмитриевская родительская суббота — день поминовения усопших. Она ежегодно проводится в субботу, предшествующую дню памяти великомученика Димитрия Солунского. В 2025 году дата выпала на 1 ноября, сообщает 360.ru .

Религиовед, профессор РЭУ имени Г. В. Плеханова Наталия Фоминых пояснила, что Дмитриевская суббота относится к поминальным дням, когда в храмах проходят панихиды и заупокойные богослужения. Верующие подают записки с именами усопших, ставят свечи и молятся за умерших родственников и весь род.

Особенность Дмитриевской субботы заключается в исторической связи с поминовением погибших воинов. В 1903 году она получила официальный статус, когда указом императора Николая II воинские части обязали проводить панихиды по погибшим солдатам именно в этот день.

Фоминых отметила, что Дмитриевская суббота считается последней поминальной в году. По народной традиции посещение кладбища связывали с завершением сельскохозяйственных работ и подготовкой к зиме. В некоторых регионах сохранился обычай приводить в порядок могилы.

В этот день прихожане приносят в храм продукты — хлеб, кутью, выпечку, фрукты или овощи. Пожертвования затем передают нуждающимся. По словам эксперта, поминальный обед можно проводить дома и не обязательно готовить большое количество блюд. Основная часть традиции — молитва и воспоминание об усопших.

