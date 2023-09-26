«Зачем тебе сандалии, ты еще коньки не сносила»: астролог назвала самые жадные знаки зодиака

«Тельцы очень любят деньги. Когда кто-то пытается насильно их отобрать, он будет очень сильно сопротивляться. Если сам хочет что-то подарить, он подарит. Но если вы захотите у него отобрать, он, конечно, всеми руками и ногами будет хвататься, потому что это человек, у которого очень сильно выражено чувство «мое», — заявила астролог в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».