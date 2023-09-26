«Зачем тебе сандалии, ты еще коньки не сносила»: астролог назвала самые жадные знаки зодиака
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Жадные люди не нравятся никому. Жить с ними невероятно тяжело, ведь абсолютно каждая копейка будет на счету. Новые туфли и сумочка? Забудьте, если ваш супруг — представителей одного из трех самых жадных знаков зодиака.
Астролог Наталья Рыкова рассказала, какие знаки зодиака самые прижимистые.
Телец
О скупердяйстве этого знака ходят легенды. Уже в детстве можно опознать маленького Тельца — этот малыш редко, когда захочет поделиться машинкой или бутербродом.
«Тельцы очень любят деньги. Когда кто-то пытается насильно их отобрать, он будет очень сильно сопротивляться. Если сам хочет что-то подарить, он подарит. Но если вы захотите у него отобрать, он, конечно, всеми руками и ногами будет хвататься, потому что это человек, у которого очень сильно выражено чувство «мое», — заявила астролог в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».
Раки
Второе место среди самых жадных знаков зодиака заслуженно получают Раки.
«Они вечно прибедняются, что у них нету денег, и если, например, на свою семью они не будут жалеть, то для других людей они очень прижимисты. Деньги порой они ценят больше чем то, что на них можно купить», — пояснила Рыкова.
Козерог
Козерог уютно расположился на первом месте пьедестала жадности.
«Очень скупой и очень рациональный человек. Он из тех, кто скажет: «Зачем тебе сандалии, ты еще коньки не сносила!». Им обязательно все нужно объяснить с точки зрения рациональности. Нужно аргументировать не просто потому, что нравятся эти туфельки, а какая будет польза и выгода от покупки», — отметила собеседница издания.
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