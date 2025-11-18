Зачем в церквях просят покупать свечи на месте: священники ответили на популярный вопрос

Покупка свечи непосредственно в храме считается частью жертвы богу, поскольку делает вклад в содержание церковного здания. Об этом « Вечерней Москве » рассказал священник Филипп Ильяшенко. Средства идут на оплату коммунальных услуг, ремонт, охрану, а также работу сотрудников. По словам священнослужителя, приобретение свечи на месте — это не просто символ молитвы, а реальная помощь приходу.

Он отметил, что во многих храмах существуют собственные уставы, где может быть указано требование использовать только те свечи, которые приобретены в церковной лавке при данном приходе. Нарушать эти правила не следует; если они не подходят, прихожанин может выбрать другой храм.

Ильяшенко подчеркнул, что вопрос свечей требует деликатности. Священнослужитель рекомендовал учитывать традиции конкретного прихода и уважать установленные нормы, чтобы избежать недоразумений.

