Зачем в церквях просят покупать свечи на месте: священники ответили на популярный вопрос
Священник Ильяшенко: деньги от покупки свечей идут на восстановление храма
Фото: [Фото: istockphoto.com/ZeynepKaya]
Покупка свечи непосредственно в храме считается частью жертвы богу, поскольку делает вклад в содержание церковного здания. Об этом «Вечерней Москве» рассказал священник Филипп Ильяшенко. Средства идут на оплату коммунальных услуг, ремонт, охрану, а также работу сотрудников. По словам священнослужителя, приобретение свечи на месте — это не просто символ молитвы, а реальная помощь приходу.
Он отметил, что во многих храмах существуют собственные уставы, где может быть указано требование использовать только те свечи, которые приобретены в церковной лавке при данном приходе. Нарушать эти правила не следует; если они не подходят, прихожанин может выбрать другой храм.
Ильяшенко подчеркнул, что вопрос свечей требует деликатности. Священнослужитель рекомендовал учитывать традиции конкретного прихода и уважать установленные нормы, чтобы избежать недоразумений.
