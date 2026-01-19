«Задавали вопросы о жизни в России»: многодетного британца жестоко лишили гражданства

Марк Буллен, многодетный отец, живет на территории России с 2014 года вместе с женой и четырьмя детьми, работая в сфере, связанной с футболом. Регулярно, примерно раз в год, он посещал Великобританию для встречи с родственниками. В ноябре прошлого года его задержали прямо в самолете в лондонском аэропорту, где сотрудники спецслужб провели допрос и изъяли электронные устройства. Вопросы, по его словам, касались жизни в России и политических взглядов.

«Мне задавали смехотворные вопросы о моей жизни в России, моих убеждениях, моем мнении о каких-то вещах в России. Меня даже спросили, знаю ли я про Скрипалей и события в Солсбери... Я тихий семейный человек. Здесь, в России, моя работа связана с футболом. Мои единственные интересы — Россия и футбол», — цитирует британца Telegram-канал RT.

После возвращения в Санкт-Петербург Буллен получил электронное письмо с уведомлением об аннулировании его британского гражданства. Официальной причиной было названо обеспечение безопасности государства.

