Задержан директор судоремонтного завода Черноморского флота

Правоохранительные органы задержали руководителя судоремонтного завода Черноморского флота РФ Павла Флори, который подозревается в крупном мошенничестве при выполнении государственного оборонного заказа (ГОЗ). Об этом сообщило Главное военное следственное управление (ГВСУ) Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, в феврале 2023 года завод под руководством Флори заключил договор с индивидуальным предпринимателем на поставку оборудования, необходимого для исполнения специального госконтракта.

В период с сентября по ноябрь 2023 года сотрудники предприятия внесли в документы ложные сведения о стоимости поставляемого оборудования, что позволило похитить средства из государственного бюджета. В результате мошеннических действий участники схемы присвоили более 4 млн руб., которые затем были разделены между друг другом.

На допросе Флори признался в совершении преступления. В отношении него заведено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере при выполнении ГОЗ). Гендиректору завода избрали меру пресечения в виде домашнего ареста.

Ранее сообщалось о задержании мужчины, который подозревается в попытке отравить животных в московском зоопарке.