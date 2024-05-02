Задержан юноша, стрелявший в ребенка из пневматического пистолета

В Омске сотрудниками полиции был задержан юноша, который из пневматического пистолета вел стрельбу по 9-летнему мальчику. О данном факте рассказали на официальной странице регионального МВД.

Изначально о раненом мальчике в полицию сообщили врачи. Медики рассказали стражам порядка о том, что к ним был доставлен живущий в Ленинском округе ребенок. Позже из его тела извлекли пульку, которая угодила в мягкие ткани правой голени.

Полицейские установили, что ребенка подстрелил 18-летний молодой человек, который таким образом пытался воздействовать на потерпевшего, бегавшего по гаражам на улице 4-я Станционная. Оказалось, что пистолет принадлежал отчиму стрелявшего. В отношении стрелка возбудили уголовное дело по статье «хулиганство», он находится под домашним арестом.

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