Задержан неадекват, что чуть не опилил руки у прохожего в Нижегородской области

В Дзержинске, расположенном в Нижегородской области, произошло нападение на человека. Преступник был вооружен бензопилой. Сотрудники правоохранительных органов задержали злоумышленника, о чем сообщила пресс-служба регионального управления МВД России в своём Телеграм-канале.

На улице Черняховского произошел инцидент: мужчина напал на прохожего с бензопилой и нанес ему рваные раны на руке. Мотивы, которые побудили нападавшего к таким действиям, пока неизвестны.

«Сотрудники патрульно-постовой службы полиции сработали молниеносно — в кратчайшие сроки подозреваемый был задержан и доставлен в отдел полиции», — говорится в публикации.

Задержанным оказался 36-летний мужчина, который ранее был судим за имущественные преступления. В отношении него был составлен протокол за нарушение общественного порядка.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что сотрудники полиции Санкт-Петербурга задержали блогера Юрия Кузнецовского, известного в сети под псевдонимом «Эль Капитан». Сотрудники правоохранительных органов нагрянули к блогеру во время проведения прямого эфира.