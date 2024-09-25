Задержан руководитель следственного отдела по Таганрогу СУ СК по Ростовской области

Руководитель следственного отдела по Таганрогу СУ СК по Ростовской области задержан по делу о взятке в размере 2 млн руб. Об этом сообщил ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

Сотрудники правоохранительных органов сообщили о задержании главы следственного отдела Следственного комитета по городу Таганрогу Руслана Багмута. Он подозревается в получении незаконного денежного вознаграждения в размере 2 млн руб.

Источник подтвердил факт задержания Багмута. Однако все подробности произошедшего пока не раскрываются.

Ранее у арестованного экс-мэра Сочи нашли 12 земельных участков, роскошный коттедж и три иномарки. Все имущество чиновник переписал на членов своей семьи (жену и пятерых детей).