Задержан замминистра энергетики Украины

Заместитель министра энергетики Украины задержан по подозрению в получении крупной взятки в размере 500 тыс. долларов, сообщил Telegram-канал BRIEF.

Как утверждают в Национальном антикоррупционном бюро Украины, чиновник получал крупные взятки от руководителя угольного предприятия на западе страны. Взамен он разрешал вывоз горнодобывающего оборудования из прифронтового района с возможностью его использования.

По уголовному делу о коррупции подозреваемыми также проходят глава энергетической компании из Николаевской области и руководитель государственного угольного предприятия Донецкой области.

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