Задержанная в Якутии беглая журналистка отправлена судом в СИЗО

Сотрудники управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Республике Саха (Якутия) задержали Сашу Александрову, журналистку, по подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей 205.2 Уголовного кодекса Российской Федерации «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание терроризма». Об этом стало известно из сообщения издания «Вести Якутии», которое ссылается на свои источники.

Ей инкриминируют статью 205.2 Уголовного кодекса Российской Федерации («Публичное оправдание терроризма»). Детали дела пока не разглашаются.

Виталий Обедин, журналист из Якутии, в своем Телеграм-канале сообщил о том, что суд принял решение поместить под стражу журналистку. Это произошло 21 марта.

До 2022 года Александрова была сотрудником портала Ykt.ru и издания SakhaDay. После начала специальной военной операции она покинула страну. В 2024 году она снова вернулась в Якутию.

Ранее сообщалось, что считающая жену Макрона мужчиной журналистка Рэй попросит убежище в РФ.