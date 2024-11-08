Задержанного комментатора Рабаданова подозревают в незаконном обороте оружия
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В Махачкале задержали блогера Рамазана Рабаданова по делу о незаконном обороте оружия. Об этом сообщило РИА Новости.
Блогера и спортивного комментатора Рамазана Рабаданова, задержанного в Махачкале, подозревают в незаконном обороте оружия и боеприпасов.
Рабаданов находится под стражей, и ему предъявлено обвинение в соответствии со ст. 222 УК РФ, которая предполагает ответственность за данное преступление. Об этом рассказал судья Ленинского районного суда Махачкалы. Расследование продолжается.
Рамазан Рабаданов – популярный грузинский комментатор, известный не только в Грузии, но и по всей России. Он завоевал любовь спортивных болельщиков за свои эмоциональные возгласы и живое комментирование.
Ранее по делу о коррупции задержали бывшего замминистра образования и науки Дагестана.