Задержанного комментатора Рабаданова подозревают в незаконном обороте оружия

В Махачкале задержали блогера Рамазана Рабаданова по делу о незаконном обороте оружия. Об этом сообщило РИА Новости.

Блогера и спортивного комментатора Рамазана Рабаданова, задержанного в Махачкале, подозревают в незаконном обороте оружия и боеприпасов.

Рабаданов находится под стражей, и ему предъявлено обвинение в соответствии со ст. 222 УК РФ, которая предполагает ответственность за данное преступление. Об этом рассказал судья Ленинского районного суда Махачкалы. Расследование продолжается.

Рамазан Рабаданов – популярный грузинский комментатор, известный не только в Грузии, но и по всей России. Он завоевал любовь спортивных болельщиков за свои эмоциональные возгласы и живое комментирование.

Ранее по делу о коррупции задержали бывшего замминистра образования и науки Дагестана.