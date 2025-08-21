Задержанного в Монголии физика Ожаровского отпустили

Российского физика-ядерщика Андрея Ожаровского отпустили после задержания в Монголии, которое произошло 19 августа во время проведения замеров радиации на заброшенных урановых карьерах. Об этом ученый сообщил РБК.

Несмотря на освобождение, его паспорт изъяли для проведения «дополнительных проверок».

По словам Ожаровского, после задержания его доставили в город Чойбалсан, где сотрудники правоохранительных органов проводили длительные допросы. Затем у него изъяли паспорт и отключили его телефон.

После допроса ученого под конвоем транспортировали в столицу страны, Улан-Батор. При этом в течение всего времени ему не разрешали связаться с российским консульством для получения юридической поддержки.

В Улан-Баторе Ожаровского передали в ведение Главного разведывательного управления (ГРУ) Монголии. Там ему сообщили, что основанием для задержания послужила жалоба, поступившая от Комиссии по ядерному регулированию республики.

По данным ведомства, ученый «распространяет недостоверную информацию» об уровне радиации на урановых карьерах близ города Мардай.

Ожаровский опроверг эти обвинения, отметив, что представители комиссии сами не проводили замеры на указанной территории. Он публично предложил провести совместную проверку.

Ранее сообщалось, что российские правозащитники обратились к властям Монголии с требованием объяснить задержание ученого Андрея Ожаровского.