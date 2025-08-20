Появились новые подробности о задержании российского ученого в Монголии

Накануне стало известно, что Ожаровского, который приехал в Монголию по приглашению местных экологических активистов, задержали во время проведения им замеров радиационного фона в пустыне Гоби и в районе уранового месторождения Мардай.

«Согласно моим данным, у ученого, работавшего, что важно отметить, в интересах местных жителей, забрали паспорт и не сообщили причин задержания», — рассказал Мельников.

Он подчеркнул, что содержание гражданина под стражей без суда считается незаконном. Правозащитник подчеркнул, что официальное письмо с просьбой прояснить ситуацию было направлено на имя чрезвычайного и полномочного посла Монголии в РФ Улзийсайхана Энхтувшина.

Сам ученый сумел связаться с российским консульством и подтвердил информацию о своем задержании через телеграм-канал. Ожаровский настаивает на том, что его деятельность — проведение независимых экологических измерений, полностью легальна и не нарушает монгольское законодательство.

Физик также рассказал, что его визит в Монголию вызвал бурную реакцию в местных пабликах и блогах, где некоторые пользователи, в том числе некие французские предприниматели, бездоказательно обвинили его в шпионаже и назвали «агентом КГБ».

