Задержанного во Внуково из-за конфет с каннабисом американца Байерса отпустили из СИЗО

Гражданина Соединенных Штатов Америки Калоба Байерса Уэйна, который был задержан 7 февраля в аэропорту Внуково по подозрению в контрабанде наркотических веществ (у него обнаружили мармелад с каннабисом), освободили из-под стражи. В настоящее время он находится в посольстве США в Москве, ожидает вылета на родину. Он уже связался по телефону со своими родителями, о чем те сообщили в социальной сети Facebook*.

В аэропорту Внуково сотрудники таможни задержали Калобу Байерса. В отношении него возбудили уголовное дело по статье 229.1, часть 2, пункт «в» — «Контрабанда наркотических средств».

10 февраля Солнцевский районный суд города Москвы принял решение об аресте Байерса на 30 суток. Об этом сообщила пресс-служба суда. В ходе расследования он проходит как подозреваемый. Вместе с Байерсом была задержана гражданка России Найда Мамбетова. Ее также арестовали 8 февраля.

«Пожалуйста, помолитесь, чтобы он смог совершить перелет без каких-либо проблем со здоровьем. Сейчас он снова принимает лекарство, которое помогает контролировать его эпилепсию, но он не принимал лекарств в течение восьми дней», — приводится в сообщении родителей американца.

В сообщении говорится, что у 28-летнего Калоба Байерса с 15 лет диагностирована тяжелая форма эпилепсии. Для контроля приступов он принимает специальные препараты.

Однако в последнее время частота приступов увеличилась, и во время перелета Калоб принял «жевательные конфеты с витамином С, мелатонином и КБД (каннабидиолом) с заменителем ТГК (тетрагидроканнабинола)».

Ранее сообщалось, что в США арестовали американца по обвинению в обходе санкций против России.

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