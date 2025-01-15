Задержанный президент Южной Кореи отказался давать показания

Президент Южной Кореи Юн Сок Ель, задержанный по делу о восстании и помещенный в Управление по расследованию коррупции среди высокопоставленных чиновников, отказывается давать свидетельства. Об этом сообщило информационное агентство Yonhap, ссылаясь на информацию от управления.

Ранее было сообщено, что допрос в учреждении начался приблизительно в 11:00 по местному времени (05:00 мск). По данным агентства News1, следующее заседание допроса было запланировано на 14:40 по местному времени (08:40 мск). Также указано, что видеозапись допроса не велась по причине отказа Юн Сок Еля.

Президент заявил, что сам принял решение прийти на допрос, когда правоохранители «вторглись в защищенную зону». В управлении отметили, что ордер на арест был выполнен.

Юн Сок Ель был перевезен в управление из своей резиденции на автомобиле охраны. Полицейские и сотрудники управления предприняли вторую попытку ареста рано утром.

Ранее сообщалось, что операция по задержанию президента Южной Кореи длилась более семи часов.