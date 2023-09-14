Задолженность по арендной плате за недвижимость удалось снизить в Московской области

Задолженность по арендной плате за землю и имущество в Подмосковье за год удалось снизить на 640 миллионов рублей. Об этом сообщили в областном Минимуществе.

Глава ведомства Наталья Адигамова уточнила, что этому способствовали органы местного самоуправления, которые проводили мероприятия по снижению задолженности в рамках досудебной и исковой работы.

«Одна из основных задач, которая стоит перед муниципальными органами по управлению имуществом — снижение задолженности по арендной плате за недвижимость. Это ведет к увеличению доходной части местного бюджета», — добавила министр.

По ее словам, в регионе за последние три года удалось снизить задолженность по арендным платежам на 1,6 миллиарда рублей.

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