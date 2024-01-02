«Задумайтесь о целях»: психолог рассказала, как нужно провести первые дни 2024 года

Психолог Ирина Калнаус рассказала, как настроиться на успех и достичь всех запланированных целей в 2024 году. Слова специалиста приводит РИАМО .

«Во-первых, рекомендую задуматься о своих целях и планах на грядущий год. Определите, чего вы хотите достичь, <…>. Это поможет создать ясное направление для вашего развития и успеха», — сказала психолог.

Также специалист посоветовала уделить внимание самообразованию и поиску баланса между работой и личной жизнью. Кроме того, всегда нужно быть открытым новым возможностям и изменениям, а также не бояться выйти из зоны комфорта. Калнаус посоветовала встретить наступивший год с оптимизмом и верой в свои силы.

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